ÖFB- Ladies sind heiß auf das Märchen vom Aufstieg

Österreichs Fußballgirls wollen nach dem Traumstart heute in Utrecht gegen den Weltranglisten- Dritten ihr EM- Märchen fortsetzen. "Wir haben keine Angst, müssen uns nicht verstecken", so Kapitänin Viki Schnaderbeck, die nach Knochenmarksödem im Knie wieder fit ist. Und als "Sechser" statt Regisseurin Sarah Zadrazil (Knöchel) in die Startelf rückt, wie Teamchef Dominik Thalhammer beim gestrigen Abschlusstraining im Stadion verriet.

Als Kollektiv arbeiten

Wie sind "Les Bleues", gegen die Österreich alle fünf bisherigen Duelle verloren hat, zu biegen? "Sie sind gegen uns klarer Favorit, haben viel individuelle Klasse", verwies Thalhammer auf Stars wie Kapitänin Renard, Thomis oder Le Sommer, die allesamt bei Champions- League- Sieger Lyon spielen. "Aber: Wir wollen ihnen mit unseren Mitteln Probleme bereiten." Soll heißen: Als Kollektiv gut stehen, taktisch diszipliniert sein und vorne eiskalt zuschlagen.

Vielleicht ja durch Nina Burger, die das Auftakt- 1:0 gegen die Schweiz fixierte. Ob sie sich speziell auf Abwehrturm Renard einstellt? "Ich hoffe, dass wir sie durch aggressives Spiel gegen den Ball zu Fehlern zwingen."

Respekt vom Gegner

Übrigens: Die ÖFB- Girls beeindrucken auch Frankreich- Coach Olivier Echouafni. "Sie sind schnell, konterstark und pressen hoch an - einfach schwierig zu bespielen." Abwarten, ob Schnaderbeck und Co. erstmals seit dem 2:1- Testsieg gegen Australien im April 2015 ein weltweites Top- 10- Team voll fordern können.

Hier im Video sehen Sie einen sportkrone.at- Wordrap mit Kapitänin Viki Schnaderbeck:

