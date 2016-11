ÖFB- Keeper Radlinger: Alko- Attacke auf Polizisten

Der Verein bestätigte den Vorfall. Eine Strafe gegen den Profi, der am Mittwoch am Training teilnahm, sei nicht vorgesehen. Radlinger, der am Montagabend seinen 24. Geburtstag gefeiert hatte, war nach der Party mit seiner Frau von der Polizei angehalten worden. Die Schauspielerin Sila Sahin, die am Steuer saß, konnte ihren Führerschein nicht vorweisen. Deshalb sei man in die Wohnung des Paares gefahren, wo der angetrunkene Spieler einen Polizisten geschubst und beleidigt haben soll.

Mehrere Beamte mussten laut Polizeibericht den aufgebrachten 96- Keeper, der mehrere Länderspiele für Österreichs Junioren- Nationalmannschaften bestritt, bändigen und nahmen ihn mit auf die Wache. "Nachdem der Vorgang aufgenommen wurde, konnte er die Dienststelle kurze Zeit später wieder verlassen", sagte Klinge.