ÖFB- Kapitän Baumgartlinger fehlt gegen Finnland

ÖFB- Teamkapitän Julian Baumgartlinger laboriert vor dem Testspiel gegen Finnland an Zehenproblemen und wird am Dienstag nicht auflaufen können. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen absolvierte am Sonntagnachmittag statt des Mannschaftstrainings nur eine individuelle Einheit mit ÖFB- Physiotherapeut Mike Steverding.