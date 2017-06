ÖFB- Goalie Lindner: Transfer "kurz vor Abschluss"

Österreichs Nationaltorhüter Heinz Lindner geht seine eigene Zukunft betreffend beruhigt in das WM- Qualifikationsspiel nächsten Sonntag (11. Juni) in Irland. Der Transfer von Eintracht Frankfurt zu einem Klub, bei dem der 26- Jährige wieder mehr Spielpraxis erlangen will, steht unmittelbar bevor. Das bestätigte Lindner am Sonntag im ÖFB- Teamcamp in Stegersbach.