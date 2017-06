ÖFB- Frauen verlieren EM- Test gegen Niederlande 0:3

Österreichs Frauen- Nationalteam hat einen bitteren Vorgeschmack auf die Europameisterschaft in einem Monat in den Niederlanden bekommen. Die ÖFB- Auswahl unterlag in einem Testspiel in Deventer dem EM- Gastgeber mit 0:3 (0:3). Vor dem EM- Turnier (16. Juli - 6. August) steht am 6. Juli in Wiener Neustadt gegen Dänemark noch ein Vorbereitungsspiel auf dem Programm.