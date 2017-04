ÖFB- Frauen: Nächste Etappe am Weg zur EURO

Schnaderbeck gab am 26. März in der Liga im Dress von Bayern München fünf Monate nach ihrer Meniskusverletzung ihr Comeback. SC- Sand- Akteurin Feiersinger wartet hingegen noch auf ihren ersten Pflichtspieleinsatz im Jahr 2017, ein Comeback nach überstandener Achillessehnenentzündung könnte es am Ostersonntag im DFB- Pokal- Halbfinale bei Bayer Leverkusen geben.

Testspiel gegen England

Höhepunkt des ÖFB- Lehrgangs ist am 10. April (20.45 Uhr) in Milton Keynes ein Duell mit dem Weltranglistenfünften England. "England ist ein absolutes Weltklasseteam. Dieses Spiel wird auf dem Weg zur EURO eine Top- Herausforderung für uns", blickt Thalhammer dem Vergleich mit Vorfreude entgegen. Im 22- Frauen- Aufgebot stehen gleich 15 Legionärinnen, wobei mit Sophie Maierhofer (University of Kansas/USA) nur eine davon nicht ihr Geld in Deutschland verdient.

Vor der Endrunde in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) warten auf Schnaderbeck und Co. in der Folge noch zwei weitere Lehrgänge im Juni und Juli mit je einem Testspiel. Bei der EM trifft die ÖFB- Auswahl in der Gruppe C auf die Schweiz (18. Juli/Deventer), Frankreich (22. Juli/Utrecht) und Island (26. Juli/Rotterdam).