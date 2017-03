ÖFB- Finnland: Hier gibt's den Ticker zum Nachlesen

Österreichs Nationalmannschaft hat sich im zweiten Länderspiel dieses Jahres mit einem Remis begnügen müssen. Vier Tage nach dem 2:0 in der WM- Qualifikation gegen Moldawien kam die ÖFB- Auswahl am Dienstag in einem Freundschaftsspiel gegen Finnland nur zu einem 1:1 (Tore oben im Video).