ÖFB- Damen: Letzte Hürde vor historischem Coup

Im Unterfangen, auf einen Punkt zu spielen, fehlt der ÖFB- Elf die Erfahrung. Die Devise ist deshalb eine andere. "Wir wollen uns nicht nur verstecken, um unbedingt einen Punkt zu holen, sondern unser Spiel durchziehen", verlautete Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil.

ÖFB- Teamchef Dominik Thalhammer sah sein Team im letzten Gruppe- C-Duell nur bedingt in der Favoritenrolle. "Wenn man die Resultate betrachtet schon, aber wenn man die Leistungen betrachtet nicht, weil jene von Island gut waren", analysierte der 46- Jährige.

Sehr gute Ausgangslage

Zu Rechenspielen sowie einem ÖFB- Out kann es nur kommen, wenn die momentan gleichauf liegenden Teams Österreich und Frankreich verlieren sollten. Thalhammer: "Die Konstellation ist sehr gut für uns. Frankreich muss mit der besten Mannschaft spielen."

Die Isländerinnen schätzt der Coach der ÖFB- Ladies jedoch als "unangenehme Hürde" ein. Das sieht auch Lisa Makas so. "Island hat eine robuste, körperlich starke Mannschaft", so die Offensivspielerin.

Österreich und Island treffen auf A- Team- Ebene erstmals aufeinander. Im Nachwuchsbereich hatte Island am 7. Oktober 2011 in der U17- EM- Qualifikation in Gloggnitz 2:1 gesiegt. Trainer war damals Thalhammer, mit Zinsberger, Nicole Billa und Sophie Maierhofer waren drei Spielerinnen vom EM- Kader damals dabei. Sie können jetzt auf größerer Bühne Revanche nehmen.