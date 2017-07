ÖFB- Cup: Altach siegt locker in Dornbirn

Der Kameruner ist ein Hoffnungsträger darauf, dass Altach in der Europa- League- Qualifikation gegen Dinamo Brest den Aufstieg schafft. 1:1 endete das Hinspiel, am Donnerstag wartet die Retourpartie in Weißrussland.

Ihre Comebacks nach Verletzungspausen gaben in Dornbirn die Verteidiger Andreas Lienhart und Jan Zwischenbrugger. Trainer Klaus Schmidt schonte darüber hinaus einige Stammkräfte.