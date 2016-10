Oberlin knallt Altach per Elfer zum Sieg beim WAC!

Der WAC hat zum Auftakt des zweiten Meisterschaftsviertels die erste Saison- Heimniederlage in der Bundesliga kassiert! Denn der SCR Altach feierte in Wolfsberg einen in der Nachspielzeit per Elfmeter sichergestellten 2:1- Sieg. Dimitri Oberlin entschied in der 91. Minute mit seinem siebenten Saisontor die Partie. Der 19- jährige Schweizer verwertete in der Nachspielzeit einen Elfmeter, den Daniel Drescher an ihm verursacht hatte. Nicolas Ngamaleu hatte die in der ersten Hälfte überlegenen Altacher in Führung gebracht (28.), Christopher Wernitznig für den verdienten Ausgleich gesorgt (58.).