Oberarm- Verletzung! Sabitzer fehlt gegen Irland

Österreichs Nationalmannschaft muss im WM- Qualifikationsspiel am 11. Juni in Dublin gegen Irland auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Leipzig- Legionär laboriert an einer Verletzung im Oberarm und fällt vier bis fünf Wochen aus, wie der ÖFB am Freitag mitteilte. Für den Steirer wurde Florian Klein (VfB Stuttgart) nachnominiert.