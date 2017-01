Nur 1:1! Barcelona lässt wichtige Punkte liegen

Alexander Alegria hatte die Gastgeber in der 75. Minute in Führung gebracht, Luis Suarez gelang in der 89. Minute nur noch der Ausgleich für die Katalanen.

Barca- Coach Luis Enrique gab sich nach dem Schlusspfiff und dem nichtgegebenen Tor diplomatisch. "Der Schiedsrichter benötigt technische Hilfe", meinte der spanische Ex- Teamspieler. Im Gegensatz zu England gibt es in Spaniens höchster Liga keine Torlinien- Technologie.