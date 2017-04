Nullnummer im Manchester- Derby

Der Kampf um die Champions- League- Qualifikation bleibt nach dem Remis weiter spannend. City (65 Punkte) liegt als Vierter knapp vor United (64), der FC Liverpool (66) hat auf Platz drei ein Spiel mehr absolviert. Der FC Chelsea (78) und Tottenham Hotspur (74) sind bereits enteilt.

Die Citizens fanden besser ins Spiel und hatten Pech, als Sergio Aguero per Kopf nur den Außenpfosten traf (10.). United zog sich verstärkt in die eigene Hälfte zurück, hätte durch Henrich Mchitarjan (25.) und Ander Herrera (41.) aber selbst in Führung gehen können.

Nach dem Seitenwechsel blieb ManCity tonangebend, schlug aus der Dominanz aber kein Kapital. Auch nachdem Uniteds Marouane Fellaini wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte (84.), drängte City vergeblich auf den Treffer.

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 33 25 3 5 40 78 2. Tottenham 33 22 8 3 47 74 3. Liverpool 34 19 9 6 28 66 4. Manchester C. 33 19 8 6 28 65 5. Manchester U. 33 17 13 3 26 64 6. Arsenal 32 18 6 8 24 60 7. Everton 34 16 10 8 23 58 8. West Bromwich 33 12 8 13 -3 44 9. Southampton 32 11 7 14 -5 40 10. Watford 33 11 7 15 -17 40 11. Stoke 34 10 9 15 -13 39 12. Crystal Palace 34 11 5 18 -8 38 13. Bournemouth 34 10 8 16 -14 38 14. West Ham 34 10 8 16 -15 38 15. Leicester 33 10 7 16 -13 37 16. Burnley 34 10 6 18 -16 36 17. Hull City 34 9 6 19 -31 33 18. Swansea 34 9 4 21 -29 31 19. Middlesbrough 34 5 12 17 -19 27 20. Sunderland 33 5 6 22 -33 21