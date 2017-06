"Nichts ging mehr!" Kahn spricht über Burn- out

Er galt als Innbegriff der Unverletzlichkeit, der archaischen Männlichkeit, der unbändigen Willenskraft - und doch hatte Super- Goalie Oliver Kahn seine schwachen Momente. "Nichts ging mehr", sprach der Ex- Titan am Sonntagabend bei TV- Lady Sandra Maischberger offen über seine Burn- out- Erfahrung.