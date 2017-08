Neymar- Show bei 6:2- Heimerfolg von PSG

Superstar Neymar hat am Sonntag das Heimdebüt für seinen neuen Klub Paris Saint- Germain mit zwei Toren und drei Vorlagen begangen. Der 222- Millionen- Euro- Einkauf erzielte per Abstauber das 1:1 gegen den FC Toulouse und zeichnete beim 6:2 (2:1)- Erfolg auch in der Nachspielzeit für den Endstand verantwortlich.