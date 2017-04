Neuer Trainer für Basel - und er heißt nicht Fink!

Der Deutsche weilte in der Vorwoche auch in Basel, um Gespräche mit der neuen sportlichen Leitung zu führen. Wicky galt jedoch ebenfalls von Beginn an als heißer Kandidat auf den Posten. Seit 2013 ist der 75- fache Internationale als Nachwuchscoach bei Basel tätig: die ersten drei Jahre für die U18, seit einem Jahr für die U21.

Raphael Wicky Foto: GEPA

Der FC Basel trennt sich trotz bevorstehendem Meistertitel im Sommer von Fischer. Grund ist eine sportliche Neuausrichtung des Vereins. Auch der Vertrag von Marc Janko läuft mit Saisonende aus.