Neuer platzt Kragen! Wirbel nach Bayern- Sieg

Ein "traumschönes Scheiß- Tor" (siehe Video oben) und dennoch Wirbel beim FC Bayern! Die Münchner haben am Sonntag zwar wieder die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga übernommen, aber die Stimmung ist gereizt! Der Titelverteidiger kam auswärts gegen den Tabellenletzten SV Darmstadt nur zu einem erstotterten 1:0- Erfolg und liegt damit aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktegleichen Überraschungs- Aufsteiger RB Leipzig, der am Mittwoch zum Superhit in München gastiert. Und deswegen ist man nervös. Goalie Neuer: "Das war nicht der FC Bayern!"