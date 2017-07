Neue Strafen: Schalke- Stars wird Freizeit gekürzt

Das bestätigte nun Schalke- Manager Christian Heidel gegenüber der "Sport Bild". "Bei uns gibt es die Freizeitstrafe. Da könnte es vorkommen, dass ein Spieler an seinem freien Tag im Fanshop arbeiten muss."

Zeit statt Geld heißt generell das neue Motto für Sanktionen auf Schalke. "Alle möglichen Vergehen werden mit Zeitaufwand verbüßt. Der gesamte Strafenkatalog wird dementsprechend modifiziert", sagte Heidel auf "Bild"- Nachfrage. Den Profis wird der neue Strafenkatalog im Trainingslager, in Mittersill (Salzburger Land) vorgestellt.

Klub bestrafte sich mit Strafen selbst

Ex- Sturm- Kicker Donis Avdijaij, der wegen Verspätung für das Freundschaftsspiel gegen Paderborn nicht berücksichtigt wurde, ist noch nach dem alten Strafenkatalog behandelt worden. Solche Sanktionen wird es demnächst bei Schalke nicht mehr geben. Hintergrund: Verzichtet man auf Sünder bei einem Spiel, schwächt sich der Klub selbst. Neben Tätigkeiten im Fan- Shop drohen, unter anderem, auch Arbeiten für karitative Einrichtungen, so beispielsweise in der vereinseigenen Stiftung "Schalke hilft".