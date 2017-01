Napoli verkürzt Rückstand auf Juventus Turin

SSC Napoli hat in der italienischen Meisterschaft den Rückstand auf Tabellenführer Juventus Turin zumindest kurzzeitig verkürzt. Das Team aus Neapel setzte sich am Samstag beim AC Milan mit 2:1 durch und liegt als Tabellenzweiter der Serie A nur noch einen Zähler hinter Juventus. Der Spitzenreiter trifft am Sonntag auf Lazio Rom.