Nächster Bayern- Schock: James fällt länger aus

Der neueste Name auf der Liste: Neuzugang James Rodriguez. Der Kolumbianer verletzte sich beim "Audi Cup"- Match gegen den FC Liverpool. Eine eingehende Untersuchung am Mittwoch ergab eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel. Einen Termin für die Rückkehr des Star- Neuzugangs nannte der Klub bisher nicht.

Auch die beiden Spanier Juan Bernat und Thiago stehen den Bayern momentan nicht zur Verfügung. Während Verteidiger Bernat noch länger fehlen wird, ist die Hoffnung bei Thiago, der eine Bauchmuskelverletzung erlitt, auf baldige Rückkehr groß. Beim Supercup- Finale am Samstag zwischen Cupsieger Dortmund und Meister Bayern wird der Mittelfeldspieler aber definitiv fehlen.

Leichte Alaba- Entwarnung

Auch Teamspieler David Alaba musste beim verpatzen Liverpool- Match verletzt ausgetauscht werden. Er wurde am Mittwoch behandelt und soll heute individuell trainieren.