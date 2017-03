Nach Schiri- Attacken: Streik in Mexiko beendet

Die zehnte Runde der Liga war am Wochenende komplett abgesagt worden, weil die Schiedsrichter am vergangenen Freitag aus Protest in den Streik getreten waren. Sie hatten die ursprünglichen Sperren von zehn Spielen für Profi Pablo Aguilar und acht Spielen für Enrique Triverio für unzureichend empfunden.

Der Paraguayer Aguilar vom Club America hatte in der vergangenen Woche bei einem Cupspiel einen Schiedsrichter bedrängt und mit dem Kopf berührt. Der Argentinier Triverio hatte im Spiel seines Vereins Toluca am selben Tag den Unparteiischen geschubst (siehe Video oben). Der Verband der Schiedsrichter teilte mit, dass mit der Berufungsentscheidung nun ein Präzedenzfall geschaffen worden sei, "dass Ordnung und Respekt auf dem Spielfeld herrschen sollen".