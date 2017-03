Nach Schädelbruch: Mattersburg- Spieler ist daheim

Ich bin so unglaublich happy", ließ Dukagjin Karanezi am Donnerstagnachmittag ausrichten. Da war er schon auf dem Weg vom Grazer Krankenhaus nachhause. Mit seiner Familie im Pkw, ein Krankentransport war nicht nötig. Nach dem am Samstag beim Spiel seiner Mattersburg Amateure in der Fußball- Burgenlandliga gegen Pinkafeld erlittenen Schädelbruch fast ein Wunder.