Nach EM- Überraschung: Baby- Boom auf Island!

Vor allem der überraschende Erfolg gegen England im Achtelfinale soll heiße Nächte ausgelöst haben. Bereits zuvor warfen die "Wikinger" in ihrer EM- Gruppe die österreichische Nationalmannschaft aus dem Turnier. Gut möglich, dass die Neugeborenen nun auch nach den EURO- Helden benannt werden.

In der laufen WM- Quali läuft es für die Isländer um einiges besser als für unsere Nationalelf. Während unser Team rund um Teamchef Marcel Koller in Gruppe D mit sieben Punkten aus fünf Spielen nur auf Platz vier steht, liegt Island auf WM- Kurs. Lediglich drei Punkte fehlen auf Kroatien, den derzeitigen Spitzenreiter der Gruppe I. Man darf gespannt sein, ob neun Monate nach der WM 2018 in Russland der nächste Baby- Boom in Island folgt …

# Team Sp S U N +/- P 1. Kroatien 5 4 1 0 10 13 2. Island 5 3 1 1 2 10 3. Ukraine 5 2 2 1 3 8 4. Türkei 5 2 2 1 2 8 5. Finnland 5 0 1 4 -5 1 6. Kosovo 5 0 1 4 -12 1