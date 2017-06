Nach einem Jahr: Wanderson verlässt Salzburg

Bis zu einem Muskelfaserriss im Oktober hinterließ der schnelle Brasilianer einen bleibenden Eindruck beim Serienmeister. Zudem wurde er durch eine, von der FIFA verhängte, Sperre ausgebremst. Grund dafür waren Unregelmäßigkeiten, bei der Abwicklung seines Transfers von Lierse (Belgien) zu Getafe.

Europa League statt Champions- League- Quali

Insgesamt absolvierte Wanderson für den Doublesieger 28 Pflichtspiele, erzielte fünf Treffer und bereitete elf vor. Sein neuer Arbeitgeber FK Krasnodar erreichte in der abgelaufenen Saison Platz vier und tritt in der Qualifikation zur Europa League an. Wanderson erhält einen Vertrag bis 2022.