Naby Keita schießt RB Leipzig zu 3:1 über Werder

Der frühere Salzburg- Spielmacher Naby Keita hat Aufsteiger RB Leipzig zum nächsten Sieg in der deutschen Bundesliga geschossen. Keita traf am Sonntag beim 3:1- Heimerfolg des Red- Bull- Klubs gegen Werder Bremen doppelt (42., 74.), Davie Selke (94.) legte in der Nachspielzeit nach. Für die Gäste gelang Serge Gnabry (76.) nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Im Video oben sehen Sie alle Highlights.