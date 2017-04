Mutmaßlicher Dortmund- Bus- Bomber bestreitet Tat!

Der mutmaßliche Urheber des Anschlags auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund bestreitet offenbar die Tat. Dies berichteten mehrere Medien am Freitag unter Berufung auf den Anwalt des tatverdächtigen Sergej W.. Bisher hatte es geheißen, der 28- Jährige schweige zu dem Tatvorwurf. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete in ihrer Online- Ausgabe, belastet werde Sergej W. weiterhin vor allem durch verdächtige Transaktionen an den Börsen in Frankfurt und Singapur, die er gemacht haben soll, sowie dadurch, dass der Tatverdächtige am Tag des Anschlags im BVB- Mannschaftshotel wohnte.