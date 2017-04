Müller: Krammer, Peschek liegen mit Ultras im Bett

Ex- Rapid- Sportchef Andreas Müller hat den Umgang der Vereinsspitze mit der "Ultras"- Fangruppe scharf kritisiert. "Ich kannte so was nicht, dass der Einfluss so groß sein kann", sagte der Deutsche am Sonntag in der "Sky- "Sendung "Talk und Tore". Präsident Michael Krammer und Geschäftsführer Christoph Peschek würden "mit den Ultras im Bett liegen". Die Fans hätten auch Müllers Abschied veranlasst. Im Video oben sehen Sie die Highlights der Derbyniederlage gegen die Austria.