Mourinho süffisant: "Freue mich für Arsenal- Fans!"

Einen Seitenhieb konnte sich Mourinho deshalb nicht verkneifen. "Als ich das (alte Arsenal- Stadion) Highbury verlassen habe, haben sie geweint. Als ich das Emirates verlassen habe, haben sie geweint", erinnerte er. Als Sarkasmus wollte der exzentrische Trainer seine Aussagen angeblich nicht verstanden wissen. "Glauben Sie, dass ich mich darüber freue, dass ein großer Klub wie Arsenal keine Trophäen holt?", fragte Mourinho, als in der Pressekonferenz Gelächter aufkam. "Ich freue mich nicht darüber. Ganz ehrlich."

Foto: AP

Vierter Platz nun außer Reichweite

Granit Xhaka und Danny Welbeck hatten mit ihren Toren Manchesters Serie von 25 Premier- League- Spielen ohne Niederlage beendet. Dass ManUnited bei vier Zählern Rückstand noch unter den Top vier landet, bezeichnete Mourinho als "ausgeschlossen". Doch die Liga hatte er ohnehin schon vor der Partie abgehakt und erklärt, es zähle nur noch der Gewinn der Europa League, weil sich der Sieger für die Champions League qualifiziert.

Für Arsenal kam der fast schon historische Sieg im Prestige- Duell vielleicht gerade noch rechtzeitig. Die "Gunners" meldeten sich im Rennen um die Champions- League- Plätze noch einmal zurück. Mit einem Sieg in Southampton könnte Arsenal im Nachholspiel am Mittwoch sogar am Tabellenfünften United vorbeiziehen. Zum ersehnten vierten Platz wären es dann aber immer noch drei Punkte Abstand.

Foto: AFP

Mourinho- Lob für Wenger

Den Sieg gegen Erzfeind Mourinho wollte Arsenals Wenger nicht überbewerten. "Es geht um zwei Mannschaften. Am Ende des Tages zählt das für mich." Von seinem Konkurrenten bekam er sogar Lob. Wenger sei "ein großer Trainer", erklärte Mourinho. Das einst hitzige Verhältnis zwischen den Trainer- Veteranen, die an der Seitenlinie regelmäßig aneinander gerieten, hat sich deutlich entspannt. Wohl auch, weil es für den sonst so ehrgeizigen Mourinho in der Liga um nichts mehr geht.

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 35 27 3 5 46 84 2. Tottenham 35 23 8 4 48 77 3. Liverpool 36 20 10 6 29 70 4. Manchester C. 35 20 9 6 33 69 5. Manchester U. 35 17 14 4 24 65 6. Arsenal 34 19 6 9 24 63 7. Everton 36 16 10 10 19 58 8. West Bromwich 35 12 9 14 -4 45 9. Leicester 35 12 7 16 -9 43 10. Southampton 34 11 9 14 -5 42 11. Bournemouth 36 11 9 16 -13 42 12. West Ham 36 11 9 16 -14 42 13. Stoke 36 10 11 15 -13 41 14. Burnley 36 11 7 18 -14 40 15. Watford 35 11 7 17 -21 40 16. Crystal Palace 36 11 5 20 -15 38 17. Swansea 36 10 5 21 -28 35 18. Hull City 36 9 7 20 -33 34 19. Middlesbrough 36 5 13 18 -22 28 20. Sunderland 35 6 6 23 -32 24