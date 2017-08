Mourinho lockt Ibrahimovic mit Trainerjob

Mourinho bestätigte in der vergangenen Woche am Randes des UEFA- Supercup- Spiels in Skopje gegen Real Madrid (1:2), dass über einen neuen Vertrag für Ibrahimovic verhandelt werde. "Wir sprechen gerade über die Möglichkeit, dass er bei uns bleibt", so Mourinho. Der Vertrag des Stürmerstars war zunächst nicht verlängert worden.

Der ehemalige schwedische Nationalspieler wechselte im vergangenen Sommer von Paris Saint- Germain nach Manchester. Bevor Ibrahimovic im April eine Knieverletzung erlitt, hatte er für United wettbewerbsübergreifend 28 Treffer in 46 Partien erzielt.