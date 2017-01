Mourinho bekam von Chelsea über 11 Millionen

Demnach gab der Verein 8,3 Millionen Britische Pfund - damals rund 11,4 Millionen Euro - für "Auflösungs- und Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit den Veränderungen im Trainerteam der ersten Mannschaft" aus. Das ist verhältnismäßig wenig. Britische Medien hatten damals berichtet, die Trennung von dem 53- jährigen Portugiesen könnte den Premier- League- Club bis zu 40 Millionen Pfund (damals umgerechnet rund 55 Millionen Euro) kosten.

Chelsea hatte sich im Dezember 2015 von Mourinho und seinem Team nach einer enttäuschenden Hinrunde getrennt. Der heutige Coach von Manchester United trainierte den Londoner Spitzenclub schon einmal von 2004 bis 2007. Damals wies der Club für Abfindungen an "The Special One" und seinen Nachfolger Avram Grant rund 23 Millionen Britische Pfund (damals umgerechnet rund 31 Millionen Euro) aus.