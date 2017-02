Monster- Sperre für Calhanoglu: "Das ist makaber!"

Bayer Leverkusen kommt in der deutschen Bundesliga weiter nicht vom Fleck. Am Freitag verloren Julian Baumgartlinger und Co. gegen den HSV mit 0:1 und sitzen weiter im Tabellenmittelfeld fest. Die Verantwortlichen ärgerten sich nicht nur über die Niederlage, sondern immer noch über die viermonatige Sperre gegen Mittelfeldstar Hakan Calhanoglu.