Monschein trifft im ersten Spiel für die Austria

Zugang Christoph Monschein hat zum Abschluss des Trainingslagers der Wiener Austria gleich bei seinem Testspieldebüt ein Tor erzielt. Der von der Admira abgeworbene Stürmer traf am Freitag in Seeboden beim 3:1 (2:1) gegen den russischen Erstligisten Arsenal Tula in der 85. Minute mit einem Fersentrick zum Endstand.