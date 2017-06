"Monschein- Nachfolger wird aus dem Ausland kommen"

Seit Wochenbeginn hat Amir Shapourzadeh das Schreiben der Bundesliga bezüglich des nicht anerkannten Vertrages von Christoph Monschein vor sich liegen, bis Freitag muss Admiras Generalmanager darauf reagieren. "Werde ich auch. Wir haben eine Strategie, die wir aber noch nicht verraten wollen." Verständlich.

Amir Shapourzadeh (rechts) mit Christoph Monschein Foto: GEPA pictures

In Wahrheit geht es nur noch darum, ob Monschein kostenlos oder gegen eine Ablöse wechseln wird. Dass er weg ist, nimmt Shapourzadeh zur Kenntnis: "Ich verstehe, dass er den nächsten Schritt machen will, aber wir wollen dafür entschädigt werden." Den 24- jährigen Stürmer zieht’s zur Austria, die vor fünf Jahren für Hosiner 650.000 € an die Admira überwies. "Das ist in diesem Fall zuwenig, weil Christoph bei uns ein Riesenloch aufreißt." Da auch Vastic ging, blieben mit Schmidt und Grozurek nur zwei Stürmer aus dem Frühjahrskader. "Monscheins Nachfolger wird aus dem Ausland kommen, geht nicht anders - aber wir machen keine Schnellschüsse."

Yavuz in Neustadt

Noch ohne Neuzugang findet am Samstag (Südstadt, 18 Uhr) gegen Kapfenberg das erste Vorbereitungsspiel statt. St. Pölten trifft mit Testpilot Eros Dacaj (Braunschweig Amateure) in Neulengbach (17 Uhr) auf Wr. Neustadt, das am Freitag Mustafa Yavuz von der Admira zurückholte.

Hannes Steiner, Kronen Zeitung