Monschein: "Ich lebe meinen Traum!"

"Krone": Christoph, bist du erleichtert, dass das Transfertheater ein gutes Ende gefunden hat?

Christoph Monschein: Ja, das kann man so sagen. Ich hab natürlich alles mitbekommen, wollte eine schnellstmögliche Lösung, um für die Austria spielen zu können. Die Situation hat schon genervt, aber ich hatte mit Josef Michorl einen super Berater an meiner Seite. Er hat mir alles abgenommen, damit ich mich voll aufs Fußballspielen konzentrieren konnte.

Wie verläuft die Eingewöhnungsphase?

Da ich gleich mit dem Trainingslager in Kärnten gestartet bin, ist die Eingewöhnung eigentlich rucki zucki gegangen. Alle sind extrem offen und nett. Und auch Trainer Thorsten Fink macht es mir als Neuem leicht - das Teamgefüge ist wirklich sensationell. Und mit Toren in den Testspielen kann und will ich meinen neuen Kollegen gleich zeigen, dass ich ihnen weiterhelfen kann.

Vor eineinhalb Jahren noch bei Ebreichsdorf, jetzt bei einer der absoluten Topadressen Österreichs. Unglaublich, solche Geschichten schreibt wirklich nur der Fußball.

Ich kann es oft selbst nicht glauben, was da passiert. So viele Menschen träumen davon, das tun zu dürfen. Es ist ein echtes Privileg. Man kann sagen, dass ich meinen Traum lebe!

Was ist für die Austria in dieser Saison möglich?

In der Europa League wollen wir natürlich in die Gruppenphase. In der Liga sind die Salzburger so wie jede Saison der logische Favorit. Aber letztes Jahr haben die Austria, Altach und Sturm gezeigt, dass man sie ärgern kann. Um sie zu biegen, braucht man aber Konstanz über die komplette Saison. Unser Ziel sind die Top Zwei und damit die Quali zur Champions League.

Alex Hofstetter, Kronen Zeitung