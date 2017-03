Mit der "Krone" zur WM- Qualifikation!

In der Gruppenphase heißt es, vor heimischer Kulisse noch gegen die Mannschaften aus Serbien, Georgien und Moldawien anzutreten - und Sie können bei einem dieser Spiele live dabei sein!

Sie wollen sich das nicht entgehen lassen, im Stadion mitfiebern und die tolle Fußball- Atmosphäre aufsaugen, für die unsere Elf sorgen wird? Dann spielen Sie jetzt mit, die "Krone" macht's möglich!

Im Vorfeld der WM 2018 wird fleißig trainiert. Foto: GEPA

Feuern Sie unsere Jungs in der Gruppenphase an und drücken Sie die Daumen, dass Österreich die Qualifikation übersteht - und zur lang erwarteten WM in Russland reist. Damit es auch dort "Immer wieder, immer wieder, ..." heißt!

Hier können Sie mitspielen:

Wichtig: Vergessen Sie nicht,die Ausweisdaten von Ihnen und Ihrer Begleitperson anzugeben.