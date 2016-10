Mindestens 1.200 Fans begleiten Austria nach Rom

"Die drei offiziellen Fan- Flugzeuge nach Rom waren binnen weniger Tage ausgebucht. Dem Andrang zahlreicher Veilchen tut dies aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: Viele Veilchen werden via Zug, PKW und über individuell gebuchte Flüge anreisen", verkündete die Austria am Montag via Presseaussendung.

Bis Montagnachmittag waren über 1.200 Karten an Austria- Fans für die Partie in Italiens Hauptstadt verkauft worden. Die Matchkarten sind noch bis einschließlich Montag, dem 17. Oktober, im Office- Ost der Generali- Arena (Mo bis Do, 9- 17 Uhr, Fr 9- 15 Uhr) um 32 Euro (personalisiert und gegen Barzahlung) erhältlich.

Karten für Heimspiel erhältlich

Karten für das Heimspiel gegen AS Roma am Donnerstag, den 3. November, sind jetzt via Internet , im Office Ost der Generali- Arena sowie beim Wien- Ticket- Pavillon Staatsoper erhältlich.