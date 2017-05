Millionen- Investition! Allianz Arena wird umgebaut

Noch im Mai sollen die Umbauarbeiten starten. "Insgesamt verbauen wir in der Sommerpause in zehn Wochen rund zehn Millionen Euro", erklärte Arena- Manager Jürgen Muth im "Bayern- Magazin".

Foto: GEPA

Das Geld wird vor allem in neue Videowände, ein neues Flutlicht, neue Welcome- Zonen und eine neue Esplanade inklusive Überdachung investiert. Auch eine neue Entertainment- Beleuchtung, die das Licht dimmen und flackern lässt, ist in Planung. So sollen die Heimspiele des FC Bayern ein noch größeres Show- Event werden.

Kandidat für CL- Finale

Mit der besseren Beleuchtungsstärke des Flutlichts soll die Allianz Arena wieder als Schauplatz für ein Champions- League- Finale in Frage kommen. "Es gibt in Europa nur wenige Städte und Stadien, die sämtliche Anforderungen für dieses Endspiel erfüllen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre wieder ein Finale ausrichten dürfen", sagt Muth.

Foto: GEPA

Die neuen Videoleinwände werden ebenfalls für Aufsehen sorgen. Mit einer Größe von 200 Quadratmetern werden sie größer sein, als jene im Londoner Wembley- Stadion.

Der Umbau sollte am 22. Mai beginnen. Allerdings könnte dieser sich verzögern, wenn Bayern- Rivale 1860 München in der zweiten Bundesliga Relegation spielen muss. Das Rückspiel würde am 30. Mai stattfinden.