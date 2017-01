Milan holt nach 0:2 bei Torino noch einen Punkt

AC Milan hat in der italienischen Serie A dank zwei Toren nach der Pause noch ein 2:2 bei Torino erobert. Die Turiner, die den Mailändern vor wenigen Tagen im Cup- Achtelfinale unterlegen waren, gingen am Montagabend durch Treffer von Andrea Belotti (21.) und Marco Benassi (26.) in Führung. Adem Ljajic verpasste in der 32. Minute vom Elfmeterpunkt das mögliche 3:0.