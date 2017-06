Mexiko nach 2:1 gegen Neuseeland Gruppen- Sieger

Mexiko hat beim Confederations- Cup in Russland in der Gruppe A die Führung übernommen! Die Truppe von Teamchef Juan Carlos Osorio setzte sich in Sotschi gegen Außenseiter Neuseeland 2:1 durch und hält damit nach zwei Spielen genauso wie Europameister Portugal bei vier Zählern. Cristiano Ronaldo und Co. hatten zuvor in Moskau den Gastgeber (3 Punkte) mit 1:0 bezwungen.