Messi kritisiert - Barca- Direktor fliegt!

Die Entscheidung fällte Barcas Sportdirektor Albert Soler, der die Funktion von Gratacos ab sofort zusätzlich übernehmen wird.

Gratacos hatte in der Vergangenheit auch in der Barca- Akademie als Trainer gearbeitet und Messi dabei zwei Jahre lang gecoacht. Messi hält diese Saison nach 23 Pflichtspielen bei 26 Toren, die Schützenliste der Primera Division führt er mit 13 Treffern an.