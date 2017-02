Messi bewahrt Barca vor nächster Blamage

Lionel Messi hat den FC Barcelona vor einer weiteren Blamage bewahrt. Fünf Tage nach dem 0:4- Debakel bei Paris Saint- Germain in der Champions League erzielte der Superstar am Sonntag im Ligaspiel in der Schlussminute per Foulelfmeter den 2:1- Siegestreffer gegen den Abstiegskandidaten CD Leganes.