Meistertraum für Roma nach Derby- Pleite vorbei!

Die Titelhoffnungen der AS Roma haben sich am Sonntag im Derby gegen Lazio Rom praktisch in Luft aufgelöst! Der Tabellen- Zweite musste sich dem Stadtrivalen mit 1:3 geschlagen geben. Der Rückstand auf Serienmeister Juventus Turin, der am Freitag nicht über ein 2:2 bei Atalanta Bergamo hinausgekommen war, beträgt vier Runden vor Schluss neun Punkte.