Meistertraum für Roma nach Derby- Pleite vorbei!

Selbst Platz zwei und damit die direkte Champions- League- Qualifikation ist für die Roma noch in Gefahr. Der SSC Napoli kann den Römern am Abend (20.45 Uhr) mit einem Sieg bei Inter Mailand bis auf einen Zähler nahe rücken. Juve dagegen könnte bereits kommendes Wochenende zum sechsten Mal in Serie den Meistertitel fixieren. Davor steht am Mittwoch noch das Halbfinal- Hinspiel der Champions League bei AS Monaco auf dem Programm.

Die Ergebnisse der 34. Runde:

Freitag

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 2:2

Samstag

Torino - Sampdoria Genua 1:1

Sonntag

AS Roma - Lazio Rom 1:3

Bologna - Udinese 4:0

Cagliari - Pescara 1:0

Crotone - AC Milan 1:1

Empoli - Sassuolo 1:3

Genoa CFC - Chievo Verona 1:2

US Palermo - ACF Fiorentina 2:0

Inter Mailand - SSC Napoli

# Team Sp S U N +/- P 1. Juventus 34 27 3 4 48 84 2. AS Roma 33 24 3 6 46 75 3. Napoli 33 21 8 4 42 71 4. Lazio Rom 33 19 7 7 22 64 5. Atalanta 34 19 7 8 19 64 6. Milan 33 17 7 9 13 58 7. Inter 33 17 5 11 21 56 8. AC Fiorentina 33 15 10 8 10 55 9. Torino 34 12 13 9 9 49 10. Sampdoria 34 12 10 12 0 46 11. Udinese 33 12 7 14 -1 43 12. Chievo Verona 33 11 5 17 -16 38 13. Cagliari 33 11 5 17 -18 38 14. Sassuolo 33 10 6 17 -10 36 15. Bologna 33 9 8 16 -18 35 16. FC Genua 33 7 9 17 -25 30 17. Empoli 33 7 8 18 -29 29 18. Crotone 33 6 6 21 -25 24 19. US Palermo 33 3 7 23 -46 16 20. Pescara 33 2 8 23 -42 14