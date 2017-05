Meister Salzburg: Feiner Zwirn im Schaufenster

Den achten Meistertitel in der Red- Bull- Ära hat Salzburg am Samstag in trockene Tücher gebracht. Wie in den vorangegangenen Jahren beginnt in der Mozartstadt vorm "Betriebsurlaub" das ganz große Feilschen um die feinsten "Zwirne" der Meister- Kollektion. Zwar dürfte im Gegensatz zu den vergangenen Saisonen der Totalabverkauf im Sommer ausbleiben. Einige Ausstellungsstücke im Schaufenster, die Fans liebend gerne als "Ladenhüter" auf ewig behalten würden, werden dennoch über den Tresen gehen. Gehen müssen.

Hauptsponsor Red Bull flickt nicht mehr sämtliche Budgetlöcher wie einst, als der Getränkekonzern noch Eigentümer war. Zudem soll in der "Ersten" Platz für die Youth- League- Helden Haidara, Schlager, Daka und Co. geschaffen werden.

Verkaufsschlager Laimer?

Das größte "Verkaufsschild" klebt derzeit zweifelsohne an der Dress von Konny Laimer, der als 19- Jähriger bereits 56 Liga- Spiele absolviert hat. Die "Pressing- Maschine" dürfte zu RB Leipzig gehen, Transfermillionen einbringen. Neben Schwegler (Heimkehr zu Luzern), Radosevic (Option nicht gezogen) könnte mit Andre Wisdom und Paulo Miranda zudem das beste Innenverteidiger- Duo der Liga abhanden kommen. Wisdoms Leihvertrag mit Liverpool läuft aus, Miranda liebäugelte nicht erst einmal mit einer Brasilien- Rückkehr. Und auch "Meister- Torschütze" Lazaro meinte jüngst, "dass es legitim ist, jetzt mit anderen Vereinen zu sprechen!" Valon Berisha, ein weiterer zentraler Stammspieler, könnte dafür in Salzburg verlängern. Der "Krone" bestätigte Sportdirektor Freund, mit dem Kosovo- Teamspieler intensiv zu verhandeln.

Valentin Snobe, Kronen Zeitung