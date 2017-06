Mega- Klausel! Real- Juwel kostet 350 Millionen Euro

Asensio, der in der vergangenen Saison 38 Mal eingesetzt wurde und sich in Madrid schnell einen Namen machte, soll laut der Zeitung rund 3,5 Millionen Euro pro Spielzeit kassieren. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf zehn Tore und vier Torvorlagen. Unter anderem traf der Mittelfeldmann im Champions- League- Finale gegen Juventus Turin zum 4:1- Endstand.

Foto: AFP

Real- Cheftrainer Zinedine Zidane betonte zuletzt immer wieder die Wichtigkeit des 21- Jährigen, der im Jahr 2014 für 3,5 Millionen Euro von RCD Mallorca in die spanische Hauptstadt wechselte.

Foto: AFP

Vallejo als Pepe- Ersatz

Zudem kehrt Jesus Vallejo nach einem Leihjahr beim deutschen Cup- Finalisten Eintracht Frankfurt zu Real Madrid zurück. Der 20- jährige Innenverteidiger soll den Abgang des Portugiesen Pepe kompensieren. Vallejos Entwicklung nahm in Frankfurt den gewünschten Lauf. Der spanische U21- Internationale kam in 25 Bundesliga- Partien zum Einsatz und gehörte bei der Eintracht zu den Leistungsträgern.