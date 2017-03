Mega- Grätsche von Hummels überstrahlt Bayern- Sieg

Die Verfolger ließen indes allesamt Federn. Der Tabellenzweite RB Leipzig verlor zu Hause gegen Wolfsburg 0:1, der Dritte Dortmund bei Hertha BSC in Berlin mit 1:2. Und auch der Vierte Hoffenheim kam in Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus. Die Bayern führen damit zehn Runden vor Schluss bereits zehn Punkte vor den Leipzigern! Sie bauten ihren Erfolgslauf auf mittlerweile 18 Partien ohne Niederlage aus. Dabei hatte der Außenseiter gefällig mitgespielt. Abseits des für die Bayern wichtigen Hummels- Tacklings traf etwa auch Ante Rebic die Querlatte (51.).

Assist-

Leipzig enttäuscht daheim gegen "Wölfe"

Die Tore machten wieder einmal die Münchner. Robert Lewandowski traf in doppelter Ausführung (38., 55.). Erst bediente Thomas Müller den Polen mit seinem bereits zehnten Assist in dieser Saison. Danach verwertete Lewandowski eine Flanke von Arjen Robben. Dazwischen trug sich auch Alaba in die Liste der Vorbereiter ein. Der Wiener servierte Douglas Costa den Ball nach einem starken Vorstoß über die linke Seite mit einem platzierten Querpass (41.).

Aufsteiger Leipzig kassierte gegen Wolfsburg erst seine zweite Heimniederlage in der Bundesliga. Stefan Ilsanker fehlte gesperrt, sein ÖFB- Teamkollege Marcel Sabitzer spielte durch. Den Wolfsburgern gelang im zweiten Spiel unter Neo- Trainer Andries Jonker der erste Sieg - und das nicht unverdient. Das Goldtor erzielte Mario Gomez bereits in der Anfangsphase (9.). Die Leipziger hatten auch nach der Pause noch mehrmals Glück.

Dortmund kommt nicht gegen Hertha BSC an

Dortmunds Serie von vier Pflichtspielsiegen in Serie endete beim stärksten Heimteam der Liga - von nun zwölf Saison- Heimspielen hat die Hertha zehn gewonnen. Für die Dortmunder, die nach der 4:0- Gala in der Champions League an einigen Positionen rotierten, war auch das achte Tor von Pierre- Emerick Aubameyang in den vergangenen vier Bewerbspartien (56.) zu wenig. Hertha festigte Tabellenplatz fünf und damit einen Europacup- Platz.

Hoffenheim holt "nur" 1: 1- Remis in Freiburg

Hoffenheim kommt auswärts weiter nicht in Fahrt. Mit dem 1:1 beim Siebenten Freiburg gab es für den Tabellen- Vierten in den jüngsten vier Ligaspielen in der Fremde nur zwei Punkte. Leise Hoffnung schöpfte Schlusslicht Darmstadt. Die "Lilien" feierten ein 2:1 gegen Mainz, den zweiten Sieg in den vergangenen 16 Runden. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, den derzeit der Hamburger SV einnimmt, beträgt vorerst acht Punkte.

Köln verpasst gegen Ingolstadt Sprung auf Platz 6

Trainer Peter Stöger musste sich indes mit dem 1. FC Köln auswärts gegen den Tabellenvorletzten Ingolstadt mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Die Kölner führten nach Treffern von Torjäger Anthony Modeste (15./Elfmeter, 60.) zweimal, den Ingolstädtern (Markus Suttner spielte durch, Lukas Hinterseer saß auf der Ersatzbank) gelang aber beide Male der Ausgleich. Beim 2:2 unterlief Tormann Timo Horn ein schwerer Fehler. Dadurch verpasste Köln, das schon seit fünf Spielen sieglos ist, den möglichen Sprung auf Platz sechs.

Die Ergebnisse der 24. Runde:

Freitag

Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen 1:1 ZUM VIDEO

Samstag

Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:0 ZUM VIDEO

Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund 2:1

SV Darmstadt - FSV Mainz 05 2:1

SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 1:1

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 0:1

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Köln 2:2 ZUM VIDEO

Sonntag

FC Schalke 04 - FC Augsburg (15.30 Uhr)

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 24 18 5 1 47 59 2. Leipzig 24 15 4 5 18 49 3. Dortmund 24 12 7 5 26 43 4. Hoffenheim 24 10 12 2 20 42 5. Hertha BSC 24 12 4 8 6 40 6. E. Frankfurt 24 10 5 9 -1 35 7. Köln 24 8 10 6 6 34 8. Freiburg 24 10 4 10 -10 34 9. Gladbach 24 9 5 10 -3 32 10. Leverkusen 24 9 4 11 -2 31 11. Schalke 04 24 8 6 10 4 30 12. Mainz 24 8 5 11 -7 29 13. Augsburg 24 7 7 10 -10 28 14. Wolfsburg 24 7 5 12 -12 26 15. Bremen 24 7 5 12 -13 26 16. Hamburg 24 7 5 12 -22 26 17. Ingolstadt 24 5 4 15 -18 19 18. Darmstadt 24 4 3 17 -29 15