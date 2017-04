Medienbericht: Bayern- Stars stürmten Schiri- Kabine

Skurrile Szenen haben sich laut spanischen Medien im Bernabeu- Stadion nach Spielende zugetragen. Besonders wütend dürften die Bayern- Spieler über Vidals Ausschluss sowie die beiden Treffer von Cristiano Ronaldo gewesen sein. Vidal gab sich nach dem Spiel bedrückt: "Solch ein Diebstahl kann in der Champions League nicht passieren. Es war offensichtlich und es lässt dich am Spiel zweifeln. Wir wollten weiterkommen und wir sind sehr wütend, dass so ein Spiel vom Schiedsrichter entschieden werden kann. Er lag sehr falsch und hat uns damit ausscheiden lassen." Auf den Vorfall in der Kabine wollte der Chilene nicht eingehen.

Foto: AFP

Auch Bayern- Boss Karl- Heinz Rummenigge fand harte Worte: "Ich muss sagen, ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wir wurden beschissen!" Auch Trainer Carlo Ancelotti kritisierte Kassai stark: "Der Schiedsrichter hat eine deutlich schlechtere Leistung gebracht als wir. Das war eine Serie von Fehlern, die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen."