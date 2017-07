Marko Djuricin wird Heinz Lindners Kollege

Djuricin steht bei Salzburg noch bis 2019 unter Vertrag. Zu den Bullen war er 2015 von Sturm Graz gekommen. Kurz darauf berief ihn Marcel Koller auch ins Nationalteam ein. Zum Stammspieler bei Serienmeister Salzburg schaffte es Djuricin aber nicht. Schon vor der Saison 2015/16 wurde er an den englischen Zweitligisten FC Brentford verliehen, im Vorjahr dann nach Ungarn zu Ferencvaros Budapest. Für die Hauptstädter kam er in 25 Ligaspielen auf acht Tore. Und jetzt will er eben bei den Grasshoppers erneut durchstarten.

Hier im Interview sehen Sie, was Djuricin vor einigen Monate krone.at- Reporter Hannes Maierhofer über seine Karriere verriet:

Großer Umbau

Die Grasshoppers - immerhin 27- facher Schweizer Meister (Rekord) - bauen ihr Team nach einer Saison zum Vergessen um. Die Züricher befanden sich lange Zeit im Abstiegskampf. Salzburg- Leihgabe Munas Dabbur leistete mit sieben Toren in 13 Ligaspielen einen wichtigen Beitrag im Rennen um den Klassenerhalt. Der Israeli wird kommende Saison wieder für den österreichischen Meister stürmen.