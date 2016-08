Marathon- Sitzung: Blatter- Verhandlung vertagt

Nach einer 15 Stunden dauernden Sitzung ist die Anhörung von Ex- FIFA- Chef Joseph Blatter vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne am späten Donnerstagabend vertagt worden. Das Einspruchsverfahren des 80- jährigen Schweizers gegen seine sechsjährige Ethiksperre soll im September fortgesetzt werden, bestätigte ein Sprecher des Schweizers am Freitag.