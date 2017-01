ManCity siegt in Unterzahl, Liverpool patzt

Liverpool legte in Sunderland durch Daniel Sturridge (19.) und Sadio Mane (72.) zweimal vor, konnte den Dreier aber dennoch nicht einfahren. Ex- Salzburg- Profi Mane verursachte einen Hands- Elfmeter, den Jermaine Defoe in der 84. Minute erfolgreich verwertete. Englands ehemalige Teamstürmer hatte bereits zuvor den 1:1- Ausgleich (25.) für den Drittletzten per Elfer erzielt.

ManCity holte trotz einstündiger Unterzahl den anvisierten Heimsieg über Mittelständler Burnley. Fernandinho wurde in der 32. Minute nach einem wilden Tackling mit Rot des Feldes verwiesen. Gael Clichy (58.) und der eingewechselte Sergio Aguero (62.) trafen dennoch nach Seitenwechsel verdientermaßen für die Himmelblauen. Nach dem Anschlusstor von Ben Mee (70.) kam im Finish aber noch einmal Spannung auf. City, das in Liverpool am Wochenende mit 0:1 unterlegen war, verteidigte den Sieg aber erfolgreich.

Manchester United weiter obenauf

Manchester United bleibt weiter auf dem Vormarsch. Mit einem 2:0 bei West Ham United holte die Mannschaft von Star- Trainer Jose Mourinho den sechsten Ligasieg in Folge. Die weiter sechstplatzierten "Red Devils" zogen punktetechnisch damit vorläufig mit dem Fünften Tottenham gleich. Auf den Zweiten Liverpool fehlen nun fünf Zähler.

Juan Mata (63.) und Zlatan Ibrahimovic (78.) erzielten die Tore für United, das lange in Überzahl agierte. West Hams Sofiane Feghouli sah schon nach einer Viertelstunde für ein Foul die Rote Karte. Für Ibrahimovic war es das 13. Saisontor im englischen Oberhaus.

Foto: AP

Englands Meister Leicester City steht nach einem torlosen Remis beim Tabellen- 16. in Middlesbrough weiter ohne Auswärtssieg da. Es war erst der dritte Meisterschafspunkt des Klubs von Ex- ÖFB- Teamkapitän Christian Fuchs, der auf der linken Abwehrseite durchspielte, in der Fremde.

20. Runde:

Montag

Middlesbrough - Leicester City 0:0

Everton - Southampton 3:0

Manchester City - Burnley 2:1

Sunderland - Liverpool 2:2

West Bromwich - Hull City 3:1

West Ham - Manchester United 0:2

Dienstag

Bournemouth - Arsenal

Crystal Palace - Swansea City

Stoke City - Watford

Mittwoch

Tottenham Hotspur - Chelsea